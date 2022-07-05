Участки Байкала и Иркутского водохранилища назвали опасными для купания

Сотрудники Роспотребнадзора выявили отклонения от нормы в составе воды на участках Иркутского водохранилища и озера Байкал в Приангарье. Местным жителям рекомендовано не купаться в водоемах.

По данным ведомства, в зоне рекреации у ледокола «Ангара» и в Сарайском заливе есть отклонения по микробиологическим показателям. Об этом пишет ИА IrkutskMedia. Купание на данных участках представляет опасность для здоровья.

Ранее несоответствия нормам были выявлены в реках Тайшетка по западной границе Тайшета, в реках Бирюса, Ия, в заливе Якобы в Иркутском водохранилище, реках Иркут, Ангара и Лена, а также бухте Зуун Хагун и местности Хужир-Нуга на Байкале.

Мониторинг качества воды в регионе продолжается.