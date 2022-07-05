Реклама
Прямой эфир
Наука
Ученые обнаружили у живших 200 млн лет назад динозавров протоперья
Политика
ГД приняла во II чтении проект о госизмене за переход на сторону противника
Спорт
ФХР изучит перспективы обжалования решений IIHF в CAS
Мир
Экс-депутат Госдумы стал замглавы администрации Запорожской области
Общество
Минэкономразвития заявило о возвращении в норму потребительского рынка в РФ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей об «очень тяжелой» погоде в ночь на 6 июля
Общество
Yum! Brands продаст российские рестораны KFC местному оператору
Общество
В МЧС подтвердили гибель горняка после ЧП в шахте «Распадская-Коксовая»
Мир
10-летняя девочка погибла при обстреле Донецка
Экономика
ФНБ России заработал за июнь $12,8
Мир
Джонсон анонсировал новые поставки вооружения Украине
Сюжет:

Свыше 800 российских грузовых вагонов арестовано в Финляндии

0
Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум 865 российских грузовых вагонов арестовано оператором железнодорожных перевозок Финляндии по причине санкций Евросоюза (ЕС). Об этом во вторник, 5 июля, пишет Reuters.

Балтийский гамбит: чем решила пожертвовать Финляндия ради членства в НАТО
За выбор властей граждане этой страны могут заплатить дважды

Отмечается, что служба судебных приставов Финляндии заявила изданию о заморозке активов нескольких десятков физических лиц и компаний из РФ и Белоруссии. В это число вошли транспортные фирмы с активами на сумму как минимум €82 млн.

В письме говорится о том, что оператор финских железных дорог VR Group сократил перевозки с РФ после введенных Европейским союзом санкций в отношении России на поставки угля в апреле, в июне судебные приставы изъяли 865 железнодорожных вагонов, принадлежащих РФ.

Пресс-секретарь VR Group подтвердил в электронном письме, что «около 800 единиц попавших под санкции вагонов находятся в Финляндии в настоящее время», и в интересах организации сейчас вернуть вагоны на территорию Российской Федерации.

Подчеркивается, что большая часть арестованных вагонов находится во владении тех компаний, чьи акционеры оказались под санкционным давлением ЕС с момента начала спецоперации на Украине.

10 июля в силу должен вступить полный запрет на ввоз санкционных товаров частными лицами из России. В перечень запрещенной продукции, в частности, вошли алкоголь крепостью менее 80%, мебель, древесина, удобрения.

1 июля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что верит в то, что доверие в отношениях с Россией непременно восстановится. Однако финский дипломат подчеркнул, что на восстановление уйдет некоторое количество времени.

27 июня телерадиокомпания Yle со ссылкой на финскую Таможенную службу сообщила о запрете ввоза крепкого алкоголя из РФ на территорию Финляндии. Ограничения связаны с санкциями Евросоюза на российские товары, приносящие значительный доход.

Западные страны ужесточают санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022