Свыше 800 российских грузовых вагонов арестовано в Финляндии

Как минимум 865 российских грузовых вагонов арестовано оператором железнодорожных перевозок Финляндии по причине санкций Евросоюза (ЕС). Об этом во вторник, 5 июля, пишет Reuters.

Отмечается, что служба судебных приставов Финляндии заявила изданию о заморозке активов нескольких десятков физических лиц и компаний из РФ и Белоруссии. В это число вошли транспортные фирмы с активами на сумму как минимум €82 млн.

В письме говорится о том, что оператор финских железных дорог VR Group сократил перевозки с РФ после введенных Европейским союзом санкций в отношении России на поставки угля в апреле, в июне судебные приставы изъяли 865 железнодорожных вагонов, принадлежащих РФ.

Пресс-секретарь VR Group подтвердил в электронном письме, что «около 800 единиц попавших под санкции вагонов находятся в Финляндии в настоящее время», и в интересах организации сейчас вернуть вагоны на территорию Российской Федерации.

Подчеркивается, что большая часть арестованных вагонов находится во владении тех компаний, чьи акционеры оказались под санкционным давлением ЕС с момента начала спецоперации на Украине.

10 июля в силу должен вступить полный запрет на ввоз санкционных товаров частными лицами из России. В перечень запрещенной продукции, в частности, вошли алкоголь крепостью менее 80%, мебель, древесина, удобрения.

1 июля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что верит в то, что доверие в отношениях с Россией непременно восстановится. Однако финский дипломат подчеркнул, что на восстановление уйдет некоторое количество времени.

27 июня телерадиокомпания Yle со ссылкой на финскую Таможенную службу сообщила о запрете ввоза крепкого алкоголя из РФ на территорию Финляндии. Ограничения связаны с санкциями Евросоюза на российские товары, приносящие значительный доход.

Западные страны ужесточают санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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