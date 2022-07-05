Росприроднадзор не подтвердил требование закрыть источник в Кисловодске

Росприроднадзор не требовал законсервировать популярный у отдыхающих источник с минеральной водой в Кисловодске. Подобного требования в ведомстве не выдвигали, сообщила NewsTracker замглавы центрального аппарата Росприроднадзора Светлана Жулина.

Речь идет об источнике с нарзаном в районе Замка коварства и любви, популярном у туристов. Выход минеральной воды перекрыли в марте этого года, после чего местные жители массового начали писать жалобы в местную администрацию.

В ответ на это недропользователь, ОАО «Кавминкурортресурсы», заверил, что выполнил требования Росприроднадзора. По этим данным, инспекторы посчитали, что попадание минеральной воды в ближайшую реку сравнимо со сбросом сточных вод. На этом основании источник закрыли во избежание повторных штрафов.

Однако, как пишет агентство, в надзорном ведомстве претензии к компании объяснить не смогли. Там лишь сообщили, что весной 2021 года на источниках в течение месяца проходила проверка, во время которой выявили нарушения. Компании выдали предписание их устранить.

О каких именно нарушениях шла речь, в Росприроднадзоре не уточнили, но отметили, что закрывать источник не требовали. Представители «Кавминкурортресурсы» также не предупреждали о планах законсервировать источник.