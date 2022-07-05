Экс-депутат Госдумы стал замглавы администрации Запорожской области

Бывший депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко стал заместителем главы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области. Об этом 5 июля сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.

«Заместителем главы администрации Запорожской области по экономике назначен Козенко Андрей Дмитриевич. Выходец из города Симферополя», — написал он в Telegram.

Козенко в 2014-2016 годах занимал пост зампредседателя Госсовета Крыма, депутатом Госдумы был с 2016 по 2021 год.

Кроме того, замглавы ВГА области по внутренней политике стал Виктор Емельяненко. До 2014 года он занимал должность первого заместителя Запорожской областной государственной администрации, уточнил Рогов.

«Работы — масса, но она обязательно будет сделана в интересах каждого жителя Запорожской области», — добавил он.

Часть территорий Запорожской области была занята российскими войсками в первые недели специальной военной операции по защите Донбасса. В мае главой ВГА стал Евгений Балицкий.

25 мая Рогов заявил, что после полного освобождения региона от украинских националистов область возьмет курс на вхождение в состав России. Кроме того, 15 июня он сообщил о невозможности возвращения региона под власть Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Решение о начале операции было принято после ухудшения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных, а также после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик к РФ.

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