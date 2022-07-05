Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic впервые пройдет в Музеоне 30 июля. Организаторы готовятся показать самые необычные и высокотехнологичные новинки науки и искусства. Фестиваль проходит при поддержке Фонда культурных инициатив.

На главной сцене появится “путешествующий” арт-объект. “Карусель Заря” создана в 2019 году для фестиваля Burning man и, побывав в Неваде, будет раскручиваться на Geek Picnic косплей командой вместе со всеми спикерами, шоу и музыкантами.

Выставка-парад необычных самодельных электромашин в стилях авто-бестиарий, киберпанк и ретро-футуризм позволит гостям прокатиться и сделать селфи на фантастическом транспорте. Впервые на Geek Picnic будет представлено пространство самодельных электроинструментов. Кулибины от музыки покажут самодельные синтезаторы из телевизоров и микроволновок и дадут каждому желающему поиграть на них.

Как всегда, на Geek Picnic зрителей ждет много необычных роботов. Робот-андроид будет ловить роботов-рыб в большом аквариуме, тактильный робот Аморфус даст всем себя погладить, а андроидный робот Ангел распустит крылья перед самыми эрудированными гостями.

Одной из самых посещаемых зон наверняка станет павильон “Фантастика”: российские писатели поговорят о создании книг и фильмов в этом популярном жанре.

По соседству в VR-зоне можно будет совершить виртуальное путешествие по метавселенным и научиться существованию в виртуальных мирах: организаторы расскажут, как создать аватара, какие этические нормы существуют в VR-мире и многое другое. Виртуальной и дополненной реальности будет очень много. Выставки, игры, тренажеры и мастер-классы для детей и взрослых широко представлены в разных тематических зонах.

В пространстве Science Art можно послушать и задать вопросы галеристам, ученым и художникам, продвигающим новейшее технологическое искусство в массы. Галерея современного искусства “МАРС” представит выставку “Экспансия реальности”, в которой соединены AR-скульптуры, интерактивные, световые и site-specific инсталляции, а также выставлен уникальный кинетический объект, реагирующий на дыхание человека, и масштабная композиция, составленная из цифровых панно, разработанных на основе алгоритмов машинного обучения.

В зоне стартапов представят самые необычные решения для разных случаев жизни: например, специальное устройство позволит делать необходимое в каждом хозяйстве мыло из надоедливых комаров, с помощью новейших фито-инсталляций можно будет вырастить укроп и салат прямо на стенах дома, а рюкзаки-теплицы позволят взять урожай с собой в поход. Там же все желающие смогут пройти чипирование NFC.

Образовательная программа будет как никогда насыщенной: одновременно заработают сразу 10 лекториев, посвященных урбанистике и вопросам технологического оснащения современных городов, экологии, киберспорту, науке и космосу, биотехнологиям и др. К примеру, в IT лектории вы узнаете, как реально "войти в АйТи” и как проверить IT-курсы на предмет дальнейшего трудоустройства.

Дети смогут научиться программированию в школе "Кодабра", сделать космического робота своими руками, а также пройти мастер-классы по созданию щёток-вездеходов, мечей Джедаев, строительству мостов и зданий, созданию компьютерных игр и др. Программа для школьников реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

А если вдруг 30 июля вы окажетесь не в Москве, робот телеприсутствия поможет подключиться и посмотреть на фестиваль своими глазами из любой точки мира.

https://geek-picnic-online.timepad.ru/event/2091270/