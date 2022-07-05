ГД приняла во II чтении проект о госизмене за переход на сторону противника

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, в котором участвует РФ, может приравниваться к государственной измене. Депутаты рассмотрели проект на пленарном заседании 5 июля, следует из информации, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности.

Так, статью о госизмене предложено дополнить новым составом преступления. За участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

«Под переходом на сторону противника в настоящей статье понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих РФ сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», — говорится в уточняющей поправке к законопроекту.

Кроме того, выезд из РФ россиянина, допущенного к гостайне, и право которого на пресечение границы ограничено, будет наказываться штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок до трех лет.

Незаконные перемещение, пересылка носителей с информацией, содержащей гостайну, за пределы РФ могут наказываться как штрафом, так и лишением свободы на срок до четырех лет.

Госудума приняла соответствующий законопроект в первом чтении 14 июня. Проект был внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым 25 мая. Как отмечали авторы инициативы в пояснительной записке, принятие изменений будет способствовать «повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства».