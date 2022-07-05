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Выдру в водорослях приняли за сбежавшего крокодила в Батайске

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В Батайске сбежавшим крокодилом, которого искали несколько дней, оказалась выдра, запутавшаяся в водорослях. Во вторник, 5 июля, кадры с плывущим по реке зверьком появились в соцсетях.

RostovGazeta пишет, что крокодил сбежал в конце июня с территории частного дома. К поисковой операции привлекли спасателей, снащенных тепловизором, коптером и приманками. Эксперты тогда предупреждали, что крокодил может представлять опасность для людей.

Позже выяснилось, что очевидцы ошибочно приняли выдру за крокодила из-за искажения кадра и ночного освещения, повлиявших на восприятие рисунка воды.

5 июля российские туристы Ирина и Денис рассказали, как столкнулись с акулой, напавшей на отдыхающих в Хургаде.

1 июля гражданка Австрии Элизабет Сквайер погибла после нападения акулы в водах Красного моря. Рыба откусила ей руку и ногу. Спустя два дня власти Египта подтвердили смерть еще одной женщины в Хургаде.

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