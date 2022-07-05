Житель Магадана оформил кредит на 1,3 млн рублей из-за мошенников

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Мужчина 1974 года рождения оформил кредит и перечислил на посторонние счета 1,3 млн рублей.

По словам потерпевшего, в июне ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он заявил, что в личном кабинете мужчины зафиксированы попытки оформления кредита посторонними лицами. Чтобы избежать несанкционированного списания средств, собеседник предложил магаданцу самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасные счета». Потерпевший выполнил инструкции и осуществил несколько переводов, пишет ИА MagadanMedia.

Спустя месяц магаданцу пришло SMS-напоминание о необходимости внесения ежемесячного платежа. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Сотрудники полиции призывают жителей Магадана не доверять подобным звонкам и немедленно прерывать разговор, если собеседник представился сотрудником банка. При необходимости следует перезвонить по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

В Иркутске 50-летняя женщина лишилась 7 млн рублей из-за мошенников. Потерпевшей предложили перевести накопления на «безопасный счет», а также оформить кредит.