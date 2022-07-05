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В зообизнесе поддержали идею нарастить производство кормов для животных

Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Колчанова поддержала идею нарастить производство кормов для животных
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова поддержала во вторник, 5 июля, идею о наращивании российских производств кормов для домашних животных.

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«В течение многих лет мы ввозили корма из-за рубежа, и не было необходимости развивать свое производство: рынок был наполнен, корма уже привычные», — рассказала Колчанова в беседе с RT.

Также она напомнила, что новые заводы начали открываться при поддержке властей субъектов России и Минпромторга.

«Это здорово, потому что у нас есть и знания, и умения, просто не было необходимости, а ситуация сейчас на международном рынке сложилась так, что импорта стало поступать нам гораздо меньше, и в этой ситуации, естественно, надо проявлять инициативу», — заключила Колчанова.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин назвал «глупостью для России» импорт кормов для домашних животных из-за рубежа. В ходе встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым глава государства поддержал идею развивать в регионе отечественное производство этой продукции, сообщается на сайте kp.ru.

Глава Мордовии, в свою очередь, указал, что объем данного рынка достаточно большой и регион нацелен его завоевать.

Ранее, 11 марта, компания Mars, которой принадлежат такие бренды, как Whiskas и Pedigree, заявила о приостановке инвестиций на территории России, а также импорта и экспорта в страну, передает НСН.

17 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия «с лихвой» обеспечивает все свои потребности в продовольствии, а все сопутствующие риски, как он указал, захеджированы.

Кроме того, 20 мая «Известия» узнали, что Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО) приступили к разработке необходимой программы для производства кормов для животных из просроченных продуктов из магазинов и общепита.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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