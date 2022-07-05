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Рогозин показал «самое безопасное место на Земле» рядом с «Сарматом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Самое безопасное место на Земле находится рядом с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» и ее генконструктором. Об этом 5 июля заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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Глава госкорпорации опубликовал фотографию, где он стоит рядом с ракетой вместе с генконструктором «Сармата» Владимиром Дегтярем и гендиректором «Красмаша» Александром Гавриловым. Это место Рогозин назвал самым безопасным на Земле.

«Почему? Да потому что мы стоим под покровами грозного «Сармата», с огромной любовью и уважением созданного нашими военными заводами и собранного на «Красмаше» для продолжения его летно-конструкторских испытаний. Это и есть самое безопасное место на Земле», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, гендиректор «Роскосмоса» назвал «Красмаш» заводом Судного дня.

В мае командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев рассказал, что за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться. Так, ракета «Сармат» способна осуществлять полеты через Северный и Южный полюс. Он также усомнился в вероятности создания средств для перехвата ракеты в ближайшее десятилетие.

Ранее, 20 апреля, Россия успешно провела испытательный пуск «Сармата». Он стал первым в череде пусков программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

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