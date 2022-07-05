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Суд Львова запретил партию «Счастливая Украина»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Общественное движение «Честно» сообщило о запрете деятельности партии «Счастливая Украина». Восьмой апелляционный суд Львова вынес данное постановление 5 июля.

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Так, по данным организации, почетным председателем был экс-министр доходов и сборов правительства Виктора Януковича Александр Клименко. Он выехал в Россию еще в 2014 году.

«Правоохранители подозревали Клименко не только в госизмене, но и в создании конвертационных центров, то есть в коррупции. <…> наше государство нуждается в качественной реформе правоохранительной системы и предоставлении больше полномочий и возможностей для антикоррупционных органов», — сообщила лидер движения Вита Думанская.

В этот же день на Украине запретили деятельность Коммунистической партии России (КПРФ).

20 июня на Украине признали незаконной партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

16 июня эти же меры приняли в отношении партии «Левая оппозиция». Общественное движение «Честно» уточнило тогда, что это уже восьмая партия, деятельность которой запрещена в стране в судебном порядке.

14 июня Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность партии «Наши». Партия входит в «Оппозиционный блок», деятельность которого также была запрещена судом 8 июня. «Наши» декларировала приверженность к внеблоковому статусу Украины, децентрализацию и культурную автономию регионов.

1 апреля Верховная рада Украины приняла закон, расширяющий перечень оснований для запрета в стране «пророссийских партий». Отмечалось, что в него входит популяризация или пропаганда органов или должностных лиц из РФ, а также признание правомерности проведения Россией спецоперации.

Закон предполагает изъятие имущества и активов в пользу государства представителей тех партий, которые украинские власти обвиняют в связях с РФ.

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