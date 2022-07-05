В Роскачестве назвали способы минимизировать риск слежки
В Роскачестве назвали во вторник, 5 июля, способы для минимизации риска цифровой слежки.
Для этого специалисты организации советует закрыть личные страницы в социальных сетях и завести отдельный адрес электронной почты для регистраций в интернет-магазинах. Эксперты также посоветовали россиянам не публиковать в открытом доступе e-mail, к которому привязаны соцсети.
Регистрируясь на сайтах и интернет-магазинах, лучше использовать виртуальный мобильный номер.
Внутри браузера эксперты советуют периодически «убираться» — чистить кэш. Также эксперты рекомендуют установить запрет на сохранение файлов cookies, так как по ним можно отследить историю поиска.
«Если это интернет-магазин, то ваши предпочтения будут выявлены по тем товарам, на которые вы кликали или по которым долго водили мышкой, но так и не добавили в корзину для покупки», — цитирует «Газета.Ru» старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко.
Переписываться в интернете безопаснее только через мессенджеры с постоянным сквозным шифрованием, отмечают эксперты Роскачества. Что касается VPN, то лучше пользоваться только платным сервисом с хорошим рейтингом.
9 июня аналитик по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артур Янбулатов рассказал, что мошенники могут украсть данные россиян с помощью точек доступа Wi-Fi, имитирующих кафе и рестораны.
Он объяснил, что Wi-Fi-адаптеры в мобильных устройствах настроены на подключение к точке доступа с наилучшим сигналом, это автоматически приводит пользователя в сеть мошенника.