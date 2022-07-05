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Медсестра больницы в Донецке рассказала об обстрелах ВСУ

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Фото: IZ.RU
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Медсестра приемного отделения больницы в Донецке Людмила Грязнова 5 июля рассказала военному корреспонденту «Известий» об обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, во время обстрела в районе больницы сыпались осколки. Женщина сказала, что накануне осколками побило автомобиль заместителя главврача.

«В детском отделении 13 числа был сильный обстрел. Залетел осколок в кабинет сестры-хозяйки, но хорошо, что уже рабочее время закончилось. Если бы она сидела на месте, то ее тоже бы уже не было. И повылетали наружные стекла в детском и в неврологии на третьем этаж», — добавила она.

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Грязнова также уточнила, что в больницу поступают пострадавшие с минно-взрывными травмами, контузиями и сотрясениями головного мозга.

Ранее, 4 июля, украинские войска выпустили несколько снарядов, которые попали на территорию рынка возле железнодорожного вокзала в Донецке. В результате инцидента вспыхнули несколько торговых палаток. Во время происшествия местные жители отправились в укрытие.

В тот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города были повреждены три детских сада и лицей.

Украинские силовики также обстреляли Куйбышевский район Донецка, боеприпасы попали в многоквартирные дома.

Глава ДНР Денис Пушилин 27 июня сообщил об усилении защитниками Донбасса контрбатарейной работы и изменении ситуации с обстрелами ВСУ всех районов Донецка, Горловки и Макеевки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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