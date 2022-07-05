Зампред Совбеза Медведев заявил, что Япония может лишиться поставок нефти и газа из России

Япония лишится российских нефти и газа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале во вторник, 5 июля. Так он прокомментировал высказывание японского премьер-министра Фумио Кисиды о планах ввести предел цен на нефть из РФ.

Как отметил Медведев, Токио не будет участвовать в проекте по СПГ «Сахалин-2».

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше, причем выше прогнозной астрономической цены в $300–400», — сказал заместитель председателя Совбеза.

Он поблагодарил премьера японского правительства, написав на японском «Аригато!».

О планах установить потолок стоимости по закупке газа и нефти Кисида сообщил 3 июля. Он подчеркнул, что сейчас «рушатся основы порядка».

В Москве же предрекли, что далеко не все государства примут позицию Японии.

1 июля Соединенные Штаты Америки совместно с представителями стран G7 сообщили о стремлении договориться о введении потолка цен на нефть в ближайшее время. Открытым остается вопрос о том, согласятся ли с таким мнением другие азиатские державы — Индия и Китай.

Кроме того, в пятницу российский лидер Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере на фоне недружественных решений, принимаемых зарубежными странами. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юрлицо, которое получит права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество организации перейдет в собственность России одномоментно с передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» является первым в РФ заводом, который занимается производством сжиженного природного газа на острове Сахалин на условиях раздела продукции. Его оператором выступает «Сахалин Энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui располагает 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ отправляется на территорию Японии.