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7 июля состоится презентация проекта «Открыто для всех»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Торжественная презентация проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открыто для всех» состоится 7 июля в рамках интенсива «Архипелаг 2022» в Москве. Аудитории презентуют концепцию и задачи проекта, а также представлены лучшие инклюзивные практики, уже реализованные в крупных российских компаниях. Завершит мероприятие торжественное подписание Национального инклюзивного договора представителями бизнеса.

Цель проекта «Открыто для всех» – создать в стране общество равных возможностей. Общество, в котором люди с инвалидностью живут полной жизнью, они являются не только получателями товаров и услуг, но и становятся их производителями и поставщиками. Это общество, в котором бизнес видит в инклюзии не проблемы, а широкие возможности для развития.

Директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Александр Пироженко: «Ключевая цель проекта - создать сообщество инклюзивного бизнеса, площадку, в рамках которой эксперты могли бы представлять и распространять лучшие инклюзивные практики. Для нас особенно важно раскрыть социальный и экономический потенциал людей с инвалидностью, а также объяснить бизнесу, что инклюзивный подход – это возможность получать новых лояльных клиентов, мотивированных специалистов, и, как следствие, стать более успешными, чем конкуренты»

На торжественной презентации проекта лучшими практиками поделятся крупнейшие российские компании. Завершит торжественную часть подписание компаниями Национального инклюзивного договора.

Заместитель директора дивизиона «Качество жизни» АСИ Майя Федотова: «Национальный инклюзивный договор – один из ключевых элементов проекта. Подписывая этот документ, компания декларирует свою приверженность инклюзивному подходу, подчеркивает ценность людей с инвалидностью в качестве потребителей товаров, услуг, сервисов. Тем самым бизнес соглашается на участие в реализации или адаптации инклюзивных практик в течение года после подписания документа».

После торжественной части начнут свою работу экспертные группы, в которых будет проводиться разработка концепций обучения для бизнеса и обучения для людей с инвалидностью. Основная цель созданных в процессе работы методик - помощь представителям бизнеса в интеграции людей с инвалидностью в рабочий процесс, а также поддержка самих людей в процессе трудоустройства.

После проведенной работы эксперты в сфере инклюзивных практик отберут наиболее полезные программы обучения и методологии для бизнеса, а также определят какие профессиональные компетенции необходимо развивать соискателям с инвалидностью.

В будущем лучшие инклюзивные практики планируется публиковать в открытом доступе. Компаниям, которые не имеют опыта в применении инклюзивных практик, но готовы адаптировать товары, сервисы и услуги для людей с инвалидностью, АСИ поможет подобрать наиболее подходящие решения и реализовать их. В дальнейшем планируется создать отдельный сервис методологической поддержки бизнеса по внедрению инклюзивных решений. В него войдут, в том числе, образовательные программы подготовки персонала для работы с людьми с инвалидностью, разработанные на основе лучших проектов.

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