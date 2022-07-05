Пакистанский бизнес увидел перспективы на российском рынке

Пакистанские бизнесмены позитивно относятся к развитию новых деловых отношений с российскими компаниями. Об этом говорится в исследовании консалтинговой группы Seitenberg, с которым ознакомились «Известия» во вторник, 5 июля.

Компания, специализирующаяся на управлении и разрешении кризисов на сложных рынках, провела исследование деловых настроений пакистанского бизнеса по отношению к России. Исследование посвятили обсуждению возможностей потенциального сотрудничества между пакистанскими и российскими компаниями. Опрос проходил среди топ-менеджеров (50%), владельцев/акционеров компаний (28%) и директоров (21%) из Пакистана. В рамках исследования Seitenberg опросила 300 респондентов — CEO и владельцев пакистанских компаний.

Выяснилось, что 98% опрошенных предпринимателей в настоящее время не видят никакой отправной точки, не хватает информации для сотрудничества с РФ.

«Мы понимаем, что Россия — это гигантский рынок, полный возможностей, но у нас мало информации о рынке и о том, что могут предложить российские компании», — объяснил менеджер Lucky Textile Mills Limited, одного из ведущих производителей текстиля в Пакистане, Ясир Якуб.

Так, 60% респондентов ранее не рассматривали возможность работы с российскими компаниями из-за отсутствия информации. 27% рассматривали сотрудничество лишь в теории и 10% — активно искали контакты. Только 3% участников опроса заявили, что российский рынок не интересен им.

Пакистанские предприниматели и топ-менеджеры сейчас видят наибольший потенциал для сотрудничества в текстильной промышленности, крупномасштабном производстве, нефтегазовой сфере, а также в IT-сфере. По их мнению, прежде чем выходить на их рынок, российские компании должны убедиться, что у них есть хорошее знание английского и понимание культурных особенностей бизнеса. Кроме того, нужно проводить надлежащую проверку своих пакистанских партнеров, начинать бизнес нужно с небольших проектов.

«Российские компании должны учитывать, что развивающиеся рынки, такие как Пакистан, могут иметь высокий уровень волатильности. Поэтому они должны начинать с небольших сделок», — считает генеральный директор компании ProCheck, производителя аналитического оборудования, Саим Сиддики.

Генеральный директор BXTREX, поставщика IT и аутсорсинга Мухаммед Али выразил уверенность, что российские компании должны понимать национальную специфику Пакистана, культурные ограничения и свободно общаться на английском языке, чтобы свести к минимуму недопонимание.

«Мы видим, что среди пакистанских компаний из всех сфер экономики очень высок интерес к работе с российскими компаниями», — подытожил круглого стола и опроса деловых настроений управляющий партнер Seitenberg Кирилл Лапин.

По его словам, политические проблемы, вопросы обмена валюты и другие ограничения — этого пакистанские предприниматели не боятся. Они десятилетиями учились жить с такими трудностями. Однако подавляющее большинство партнеров компании, клиентов и коллег в Пакистане говорят, что понятия не имеют, с чего начать бизнес с русскими: не хватает полноты информации о том, что нужно российским компаниям, что они могут предложить и как с ними связаться, отметил Лапин.

Бизнес в Пакистане ориентирован на человека, от первого контакта до фактического закрытия крупной сделки может пройти много времени, сказал управляющий партнер Seitenberg. Несколько пакистанских компаний, которые работали с российскими компаниями, сообщили, что «русские иногда кажутся им нетерпеливыми», добавил он. Также пакистанцы жалуются на языковой барьер на техническом уровне: в российских компаниях мало людей, которые могут свободно общаться на английском языке.

«Помимо возможностей, большинство наших коллег отметили, что для российских компаний абсолютно необходимо хорошо понимать рынок, культурную специфику и проводить тщательные проверки анкетных данных своих будущих пакистанских партнеров», — заключил Лапин.

22 июня президент РФ Владимир Путин в ходе приветствия участников делового форума стран БРИКС заявил, что в России могут открыться индийские сетевые магазины. Он рассказал, что активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран объединения.

Российский лидер добавил, что Москва активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных международных партнеров, в первую очередь на БРИКС.

14 июня в Кремле заявили, что Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены.