На Украине запретили деятельность партии КПРФ

Деятельность Коммунистической партии (КПРФ) запретили на Украине. Решение было принято во вторник, 5 июля, Восьмым апелляционным административным судом Львова.

«Суд удовлетворил иск министерства юстиции Украины: запрещена деятельность КПРФ. Имущество, средства и иное имущество партии, ее областных, городских, районных организаций, первичные институты и другие вековые структурные образования передаются в государственную собственность», — говорится в сообщении суда, опубликованном в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В этот же день суд запретил и деятельность политической партии «Счастливая Украина».

20 июня на Украине запретили партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

16 июня суд Львова запретил деятельность партии «Левая оппозиция». Общественное движение «Честно» уточнило тогда, что это уже восьмая партия, деятельность которой запрещена в стране в судебном порядке.

Так, 14 июня Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность партии «Наши». Партия входит в «Оппозиционный блок», деятельность которого также была запрещена судом 8 июня. «Наши» декларировала приверженность к внеблоковому статусу Украины, децентрализацию и культурную автономию регионов.

1 апреля Верховная рада Украины приняла закон, расширяющий перечень оснований для запрета в стране «пророссийских партий». Отмечалось, что в него входит популяризация или пропаганда органов или должностных лиц из РФ, а также признание правомерности проведения Россией спецоперации.

Закон предполагает изъятие имущества и активов в пользу государства представителей тех партий, которые украинские власти обвиняют в связях с РФ.