Вильфанд предупредил москвичей об «очень тяжелой» погоде в ночь на 6 июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об «очень тяжелой» погоде в Москве в ночь на 6 июля из-за жары.

В беседе с «Известиями» специалист отметил, что до конца недели дневные значения температур будут находиться на уровне около +25 градусов.

«Температурный фон всё равно будет выше нормы на 2 градуса как минимум, но всё-таки это уже приемлемые значения. Кстати, ночи будут по-прежнему теплые. Ближайшая ночь будет очень тяжелая, в спальных районах +17...+19 градусов, в центре города — +22...+24. Организм не успевает отдохнуть от этого полуденного зноя», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее во вторник он предупредил, что в ближайшие дни в Москве и области ожидаются грозы и дожди. При этом он указал на то, что солнечных часов всё-таки будет больше, чем облачных: кратковременные дожди будут сменяться сияющим солнцем.

Также 5 июля столичное управление МЧС России предупредило москвичей о грозах, граде и шквалистом ветре местами до 22 м/с. Предупреждение действует с 12:00 до конца суток 5 июля.