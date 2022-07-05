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Ряд улиц Москвы перекроют в день празднования Курбан-байрама 9 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В субботу, 9 июля, в мусульмане отмечают Курбан-байрам. Для удобства и безопасности верующих, пешеходов и автомобилистов в столице перекроют ряд улиц, возле которых расположены мечети. Соответствующую информацию опубликовал Дептранс.

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С 0:01 до 11:00 ограничат движение:

  • на участках ул. Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта;
  • ул. Щепкина от ул. Самарская до Садового кольца;
  • ул. Мещанская от Садового кольца до ул. Дурова;
  • ул. Гиляровского от Капельского пер. до Садового кольца;
  • Капельский пер. от проспекта Мира до ул. Гиляровского;
  • Выползов пер. от ул. Дурова до д. 10 по Выползовому пер.

С 4:00 до 11:00 не будут доступны:

  • ул. Большая Татарская от Большого Овчинниковского пер. до Большого Татарского пер.;
  • Старый Толмачевский пер., Малый Татарский пер. и Климентовский пер. - от ул. Большая Татарская до ул. Новокузнецкая;
  • Озерковский пер. от ул. Большая Татарская до Озерковской набережной.

С 6:00 до 8:00 перекроют:

  • участок ул. Минская (при движении в сторону Кутузовского проспекта) от ул. Мосфильмовская до Кутузовского проспекта.

«Известий» также опубликовали программу празднования Курбан-байрама в Москве в 2022 году. Также читатели сайта могут ознакомиться с историей и традициями празднования Курбан-байрама.

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