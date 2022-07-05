Ряд улиц Москвы перекроют в день празднования Курбан-байрама 9 июля

В субботу, 9 июля, в мусульмане отмечают Курбан-байрам. Для удобства и безопасности верующих, пешеходов и автомобилистов в столице перекроют ряд улиц, возле которых расположены мечети. Соответствующую информацию опубликовал Дептранс.

С 0:01 до 11:00 ограничат движение:

на участках ул. Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта;

ул. Щепкина от ул. Самарская до Садового кольца;

ул. Мещанская от Садового кольца до ул. Дурова;

ул. Гиляровского от Капельского пер. до Садового кольца;

Капельский пер. от проспекта Мира до ул. Гиляровского;

Выползов пер. от ул. Дурова до д. 10 по Выползовому пер.

С 4:00 до 11:00 не будут доступны:

ул. Большая Татарская от Большого Овчинниковского пер. до Большого Татарского пер.;

Старый Толмачевский пер., Малый Татарский пер. и Климентовский пер. - от ул. Большая Татарская до ул. Новокузнецкая;

Озерковский пер. от ул. Большая Татарская до Озерковской набережной.

С 6:00 до 8:00 перекроют:

участок ул. Минская (при движении в сторону Кутузовского проспекта) от ул. Мосфильмовская до Кутузовского проспекта.

«Известий» также опубликовали программу празднования Курбан-байрама в Москве в 2022 году. Также читатели сайта могут ознакомиться с историей и традициями празднования Курбан-байрама.