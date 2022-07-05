СК продлил доследственную проверку по факту смерти Юрия Шатунова

Следователи не обнаружили халатности врачей, повлекшей за собой смерть артиста Юрия Шатунова, однако доследственная проверка была продлена с 10 до 30 дней.

«По закону за десять дней проверка должна завершиться либо возбуждением, либо отказом в возбуждении уголовного дела. В случае, если невозможно ни то, ни другое, по решению руководства проверку продлевают до 30 дней. В данном случае продление произошло, скорее, по техническим причинам, нежели из-за сложности решения о наличии или отсутствии в действиях медиков состава преступления», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, единственная причина, почему проверка продолжается до сих пор, — это отсутствие заключения патологоанатомов о причине смерти артиста. Предварительная причина – обширный инфаркт, но для вынесения решения следователю нужен документ, а не устное заявление. После его появления проверка должна завершиться.

26 июня директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил СМИ о возбуждении уголовного дела против врачей скорой, не сумевших оказать своевременную помощь артисту.

Однако уже 27 июня Следственный комитет РФ опроверг информацию о возбуждении уголовного дела по факту смерти Шатунова. В тот же день семья артиста заявила, что не имеет претензий к сотрудникам скорой.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности. Прощание близких с ним состоялось в похоронном доме Троекурово в Москве 27 июня.