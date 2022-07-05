Итальянские таксисты объявили общенациональную забастовку на 48 часов

В Италии 5 июля началась 48-часовая забастовка таксистов против либерализации перевозок, которые подразумеваются в декрете о конкуренции.

Данный документ подразумевает также организацию частных пассажирских перевозок через специальные онлайн-приложения. Представители профсоюза такси, ответственные за организацию демонстрации, спрогнозировали ухудшение качества услуг из-за понижения их стоимости.

«Наш рынок хорошо регулирован, и в нашем секторе нельзя говорить о конкуренции, но о прозрачности и профессионализме», — процитировали одного из демонстрантов в La Republica.

4 июля около 900 летчиков Scandinavian Airlines (SAS) из Швеции, Норвегии и Дании объявили забастовку, из-за того что очередной раунд переговоров о повышении заработной платы сотрудникам окончился без результатов. Акция затрагивает примерно 30 тыс. пассажиров в день и грозит отменой примерно 50% рейсов ежесуточно.