В России ускорится строительство малоэтажных поселков

В России может ускориться стройка малоэтажных поселков благодаря принятию законопроекта о совершенствовании регулирования установления сервитута — права на ограниченное пользование чужой собственностью. Об этом «Известиям» заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук во вторник, 5 июля.

Госдума одобрила законопроект в части совершенствования регулирования установления сервитута, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам зампреда правительства, принятие законопроекта создает возможность при строительстве дорог или газопроводов временно пользоваться земельным участком, у которого есть владелец.

«Это нужно в том случае, например, если необходимо отремонтировать, заменить или провести новые инженерные коммуникации. Или при капитальном ремонте дороги. Но раньше в законе шла речь только о получении сервитута при строительстве, что несколько осложняло процесс реконструкции и капремонта. Новый законопроект учел все виды работ.

Сейчас процедура установления публичного сервитута занимает 45 дней, хотим сократить ее до 20–30. В результате строители смогут гораздо быстрее завершать работы по объектам», — отметил Хуснуллин.

Формирование частной собственности на землю в РФ долгое время шло стихийно, что теперь затрудняет дальнейшее развитие пригородных территорий, отметил Склянчук.

«Закон позволит быстрее проводить работы по обновлению инженерных коммуникаций, что даст возможность быстрее снабжать жителей малоэтажных домов коммунальными ресурсами — газом, водой, электроэнергией, а также может ускорить стройку», — отмечал эксперт площадки «Жилье и городская среда».

В конце мая «Известия» писали, что в России хотят создать Федеральный проектный центр, который бы координировал комплексную малоэтажную застройку в регионах. Соответствующую инициативу одобрили в общественном совете при Минстрое и направили на рассмотрение главе ведомства Иреку Файзуллину.

Отмечалось, что инициатива появилась на фоне того, что девелоперы начали замораживать новые проекты многоквартирных домов из-за сложностей с получением проектного финансирования и ростом ключевой ставки Центробанка. Также сообщалось, что Минстрой включил в проект строительной стратегии пессимистичный сценарий, который предполагает, что к 2030 году цель нацпроекта по ежегодному вводу в строй 120 млн кв. м жилья выполнена не будет.