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В Казахстане пресекли деятельность общественно опасной преступной группы

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Фото: Пресс-служба КНБ РК
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В Казахстане пресекли деятельность общественно опасной преступной группы, которая негативно воздействовала на криминогенную обстановку в южных регионах страны. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

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«30 июня КНБ совместно с министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения А и «Беркут» в городах Тараз и Шымкент реализована единовременная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны», — сказано в заявлении.

В результате сотрудники ведомства собрали доказательства причастности членов преступной группы к хищениям товарно-материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств у предпринимателей.

Отмечается, что во время спецоперации были задержаны 14 лидеров и активных участников группировки.

«В ходе процессуальных мероприятий был обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денежных средств, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия. Проводится досудебное расследование, в том числе устанавливается их причастность к другим преступлениям», — добавили в ведомстве.

Ранее, 25 марта, в Нур-Султан (Астана) в Казахстане спецслужбы задержали агента иностранной разведки А, готовившего нападение на главу государства Касыма-Жомарта Токаева и ряд высокопоставленных госслужащих. Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли снайперскую винтовку с глушителем иностранного производства, а также наркотические вещества и крупную сумму денег. Преступник уже сознался в наличии иностранных интересов в готовящихся террористических актах.

13 февраля в Санкт-Петербурге задержали членов преступной группировки, которые причастны к серии заказных убийств, совершенных еще в 1990-е годы.

Среди обвинений убийство вице-президента одной из общественных организаций в сентябре 2001 года около одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны, убийство в сентябре 1997 года у Сенной площади мужчины, имевшего отношение к криминальным кругам, покушение на убийство в декабре 1996 года на предпринимателя и его водителя около одного из домов по Социалистической улице, а также убийство молодой женщины в мае 1999 года на территории Украины. Все преступления были совершены с применением огнестрельного оружия.

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