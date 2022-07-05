Реклама
Прямой эфир
Общество
Задержан проректор Российской таможенной академии
Мир
МИД КНР отреагировал на слова Столтенберга про оборонительный характер НАТО
Экономика
Путин назвал глупостью для РФ импорт корма для животных из-за рубежа
Мир
Зеленскому показали письмо Карла XII о независимости Запорожской Сечи
Мир
Читатели Die Welt обрадовались отъезду киевского посла Мельника из ФРГ
Армия
Путин присвоил наименование «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку
Общество
Россия отказалась от участия в «Детском Евровидении» в 2022 году
Общество
В Москве простились с режиссером-мультипликатором Шварцманом
Мир
Жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ
Общество
У начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят обыски
Мир
Для жителей Запорожской области отменили призыв на пять лет

Забастовки в Норвегии могут сократить экспорт газа на 56%

0
Фото: Global Look Press/dpa/Hinrich Bäsemann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Набирающие обороты забастовок среди сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии могут привести к сокращению экспорта газа в несколько раз, сообщает во вторник телеканал NRK.

Тропинки сбыта: стоимость газа в ЕС может подняться до $3500
Как это изменит направление российского экспорта

«Запланированная эскалация забастовки может привести к снижению ежесуточной добычи нефти на 341 тыс. баррелей нефтяного эквивалента и потере экспорта газа на более 1,1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что соответствует 56% норвежского экспорта голубого топлива», — передает норвежский телеканал.

Отмечается, что забастовки могут привести и ежедневным убыткам отрасли в размере 1,82 млрд норвежских крон ($182,6 млн).

Забастовку норвежских управленцев различных уровней и отраслей организует профсоюз Lederne. Известно, что забастовка началась из-за споров на счет заработной платы в ходе переговоров между профсоюзом и норвежской нефтегазовой ассоциацией. В конце прошлой недели члены организации проголосовали против соглашения об увеличении зарплат, заключенного с представителями компаний.

Ранее во вторник компания Equinor сообщила о приостановке добычи нефти и газа на трех месторождениях в Норвегии из-за забастовки: Гудрун, Южный Усеберг и Восточный Усеберг.

Кроме того, на 6 июля запланировано продолжение бунта на месторождениях Хейдрун, Кристин и Ааста Ханстен. В другие дни возможно закрытие и других месторождений.

Днем ранее сообщалось, что Норвегия может сократить добычу газа на 13% из-за забастовки менеджеров. На фоне таких прогнозов в Торгово-промышленной палате России ожидают рост цен на газ в Европе до $3,5 тыс. за 1 тыс. кубометров с нынешних $1,8 тыс., что уже является самым высоким уровнем с 9 марта.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022