Забастовки в Норвегии могут сократить экспорт газа на 56%

Набирающие обороты забастовок среди сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии могут привести к сокращению экспорта газа в несколько раз, сообщает во вторник телеканал NRK.

«Запланированная эскалация забастовки может привести к снижению ежесуточной добычи нефти на 341 тыс. баррелей нефтяного эквивалента и потере экспорта газа на более 1,1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что соответствует 56% норвежского экспорта голубого топлива», — передает норвежский телеканал.

Отмечается, что забастовки могут привести и ежедневным убыткам отрасли в размере 1,82 млрд норвежских крон ($182,6 млн).

Забастовку норвежских управленцев различных уровней и отраслей организует профсоюз Lederne. Известно, что забастовка началась из-за споров на счет заработной платы в ходе переговоров между профсоюзом и норвежской нефтегазовой ассоциацией. В конце прошлой недели члены организации проголосовали против соглашения об увеличении зарплат, заключенного с представителями компаний.

Ранее во вторник компания Equinor сообщила о приостановке добычи нефти и газа на трех месторождениях в Норвегии из-за забастовки: Гудрун, Южный Усеберг и Восточный Усеберг.

Кроме того, на 6 июля запланировано продолжение бунта на месторождениях Хейдрун, Кристин и Ааста Ханстен. В другие дни возможно закрытие и других месторождений.

Днем ранее сообщалось, что Норвегия может сократить добычу газа на 13% из-за забастовки менеджеров. На фоне таких прогнозов в Торгово-промышленной палате России ожидают рост цен на газ в Европе до $3,5 тыс. за 1 тыс. кубометров с нынешних $1,8 тыс., что уже является самым высоким уровнем с 9 марта.