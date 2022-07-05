В ГД оценили подписание протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция продолжают увлеченно погружаться в тиски Североатлантического альянса, а сам блок предвкушает свое «усиление» за счет новых стран. Об этом во вторник, 5 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Финляндия и Швеция продолжают увлеченно погружаться в тиски альянса, а НАТО предвкушает собственное «усиление» посредством новых участников. Неудивительно, что НАТО будет максимально ускорять процедуры принятия этих двух стран в свой состав, как бы ненавязчиво придвигая себя к границам нашей страны. Если Финляндия и Швеция горят желанием быть членами НАТО, это их дело, но при этом теперь об их нейтральной позиции речь не идет», — указал он.

Как подчеркнул парламентарий, в случае возникновения того или иного конфликта, эти страны будут втянуты в него, наблюдать «со стороны» у Швеции и Финляндии больше не будет возможности. Помимо этого, депутат добавил, что размещение в этих государствах инфраструктуры НАТО, если оно последует, также поспособствует напряженности и нестабильности.

«Для России же ее безопасность в приоритете, поэтому на любую угрозу наша страна даст соответствующий ответ», — заключил Белик.

Ранее в этот же день министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал ускорить процесс ратификации протоколов. Он также заверил, что страны НАТО гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их вступления, пока они будут сохранять статус приглашенных государств.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Минобороны РФ располагает планом по мерам обеспечения государственной безопасности на случай вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс был запущен в Германии 1 июля по инициативе кабинета министров.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

В Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.