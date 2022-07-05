Экс-тренер «Ниццы» Гальтье возглавил футбольный клуб «Пари Сен-Жермен»

Кристоф Гальтье назначен на пост главного тренера французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом во вторник, 5 июля, было объявлено на пресс-конференции.

Гальтье на посту главного тренера ПСЖ сменил аргентинца Маурисио Почеттино, покинувшего клуб ранее во вторник. Почеттино работал с командой с января 2021 года. Соглашение между Почеттино и ПСЖ действовало до лета 2023 года.

Клуб «Ницца» Кристоф Гальтье возглавлял с июля 2021 года по июнь 2022 года. Также он возглавлял «Лилль» и «Сент-Этьен».

Под руководством Гальтье в прошедшем сезоне «Ницца» заняла пятое место в чемпионате Франции.

15 июня стало известно о том, что футбольный клуб ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Алексеем Березуцким. Тренерский штаб также покинули помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.