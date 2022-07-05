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Пушилин сообщил о переброске подразделений из ЛНР на Донецкое направление

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Подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР), помогавшие в освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР), перемещаются на донецкое направление. Об этом 5 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Луганская Народная Республика освобождена <...> Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемещается и второй корпус луганский», — сказал он журналистам.

По словам Пушилина, вооруженные силы Украины (ВСУ) бомбят объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой, где гибнут мирные жители, поскольку уже давно не считают Донбасс своей территорией. Он также добавил, что в данный момент подразделения республики ведут контрбатарейную борьбу.

Накануне в сторону Северска в ДНР выдвинулись первые боевые подразделения шестого казачьего полка Луганской Народной Республики (ЛНР). Вместе с ними отправился военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага. Он предоставил кадры передвижения полка, который направился на помощь военным ДНР.

Днем ранее глава МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что бои за Северск уже начались.

В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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