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В Германии арендодатели сокращают время подачи горячей воды

Bild: в Германии арендодатели сокращают время подачи горячей воды из-за высоких цен
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
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В ФРГ начались первые сокращения времени подачи горячей воды и отопления арендодателями. Об этом в понедельник, 4 июля, пишет немецкая газета Bild.

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Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм — о ситуации на энергорынке в Германии и последствиях отказа от российского газа

По информации издания, в саксонском Диппольдисвальде горячая вода будет доступна лишь в определенные часы: утром с 4 до 8 часов, далее с 11 до 13 и в вечернее время с 17 до 21 часа.

В Германии, как и в ряде европейских стран, цены на газ и электричество подскочили, в связи с чем арендодателями было принято такое решение.

8 июля Германия планирует объявить второй из трех уровней чрезвычайного плана по газовой безопасности — так называемый режим аварийной ситуации.

21 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возместить упущенные поставки газа можно снижением температуры отопления на два градуса. Ее слова вызвали критику в Германии.

19 июня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек обратил внимание, что ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России. Он тогда отметил, что газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%. На следующий день он призвал жителей страны экономить топливо и допустил возвращение к использованию угольных электростанций.

16 июня стало известно, что объем поставок российского газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощности газопровода. Снижение подачи связано с тем, что 14 и 15 июня «Газпром» остановил сначала два, а затем еще один газоперекачивающие агрегаты, обслуживающие «Северный поток». В компании отметили, что это, в частности, связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины. В результате плановые поставки газа снизились.

В апреле президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, инфляция зашкаливает.

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