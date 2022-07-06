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Юрист назвала способы защититься от дискриминации со стороны работодателя

Юрист Нечаева рассказала работникам, как защититься от дискриминации со стороны работодателя
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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева указала на актуальность проблемы дискриминации в трудовых правах граждан, а также дала советы о том, как защититься от неправомерных действий работодателя.

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Как уточнила эксперт, в России принцип равенства трудовых прав и свобод регламентирован ст. 37 Конституции РФ и трудовом законодательстве (ст. 2–4, ст. 64, ст. 132 Трудового кодекса). Также недопустимость дискриминации закреплена во многих международных правовых актах.

«Таким образом, работодатель должен обеспечить одновременно и справедливое вознаграждение за труд, и индивидуальное, по деловым качествам работника, либо обусловленное сложностью работы, количеством и качеством труда. Тем не менее разный размер зарплаты не всегда дискриминация, различия в правах работников могут быть обусловлены характером выполняемой работы, и это не дискриминация», — пояснила Нечаева.

Например, могут быть разные вилки по окладам сотрудников разных филиалов или дополнительных офисов. При этом не всегда работник может справедливо оценить вклад коллеги в общее дело — разная заработная плата может быть обусловлена опытом сотрудников и другими критериями, отметила эксперт.

Она отметила, что слова сотрудника о дискриминации могут быть также последствием дискоммуникации в коллективе или конфликта с работодателем. В связи с этим Нечаева посоветовала работникам, которые заметили нарушение своих прав, в первую очередь обсудить вопрос с работодателем — открытый диалог поможет сотруднику понять причины такого поведения руководителя.

«Однако, если это не помогло, то действующее законодательство позволяет работнику защитить свои права и с помощью поддержки органов государственной власти. Таким органом выступает Государственная инспекция по труду, куда работник может обратиться с просьбой проверить действия работодателя. По итогам проверки, если будет выявлено нарушение, работодатель может быть привлечен к ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ) и будет обязан устранить нарушения, — рассказала специалист.

Кроме того, у работника есть право обратиться в суд и отстоять свои интересы. Однако стоит понимать, что суды часто встают на сторону работодателей, если те обосновывают разные показатели заработной платы объемом обязанностей, сложностью труда или деловыми качествами сотрудников.

В то же время факты нарушения трудовых прав входят в юрисдикцию прокуратуры, ведь данный орган следит за соблюдением всех законов, в том числе и Трудового кодекса РФ. В любом случае, при отстаивании своих прав, сотруднику нужно будет предъявить хорошую доказательную базу, резюмировала Нечаева.

3 июля директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин рассказал, что максимально выгодными для отпуска с финансовой точки зрения в 2023 году будут август и октябрь. По словам эксперта, определение выгодных и невыгодных месяцев зависит от числа рабочих дней в месяце. Экономически выгодно использовать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.

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