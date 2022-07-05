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Эксперт назвал причины невыхода Японии из «Сахалина-2»

Эксперт Корнейчук назвал причины невыхода Японии из «Сахалина-2»
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Фото: ТАСС/Александр Семенов
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Через проекты серии «Сахалин» Япония получает 8,8% от общих объемов сжиженного природного газа (СПГ) и 3,6% сырой нефти. Получаемое количество энергоносителей в рамках проектов является гарантом энергобезопасности Токио, поэтому Япония не должна выйти из соглашения «Сахалин-2». Об этом заявил «Известиям» доцент, эксперт Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук во вторник, 5 июля.

«Мал золотник, но очень дорог для Японии», — сказал эксперт.

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Он напомнил, что накануне на мировых рынках августовские фьючерсы на поставку природного газа на хабе TTF в Нидерландах превысили отметку $1,8 тыс. за 1 тыс. куб. м. По данным на 15:08 вторника, на бирже ICE на этом же хабе кубометр газа стоит $1773.

Ранее во вторник в ходе пресс-конференции глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство страны запросило у России пояснения относительно указа президента страны Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». Министр отметил, что проект не является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для Токио.

«Особенность организации еще действующего нефтегазового совместного предприятия «Сахалин-2» в том, что оно создано в соответствии с Законом о разделе продукции (СРП). Все доли, принадлежащие его акционерам, закреплены решением правительства России. Любое внесение изменений в учредительные документы и распределение долей участия в проекте требует согласования на самом высоком уровне. Кроме того, особая ценность этой правовой формы в том, что ее участники осуществляют раздел продукции натурой, то есть СПГ, с учетом необходимых к уплате налогов государству», — рассказал эксперт Высшей школы управления финансами.

Он напомнил, что после начала спецоперации РФ в Донбассе голландский концерн Shell заявил о своих намерениях выйти из проекта «Сахалин-2» и начал переговоры с консорциумом индийских компаний о продаже им 27,5% акций в российском заводе проекта по производству СПГ. Интерес к этим активам проявляют и китайские энергетические гиганты — CNOOC, CNPC и Sinopec, отметил Корнейчук.

Указ президента РФ от 30 июня предполагает упразднение существующего предприятия и создание ООО с долями участников в размере, что и в проекте «Сахалин-2». Только вместо компании Shell будет индийская, либо китайская фирма, рассказал доцент. Собственником компании с российской стороны будет государство в лице нового оператора, что коренным образом изменит схему распределения продукции.

Теперь продукция проекта будет подлежать бухгалтерскому и налоговому учету по рыночной цене и, с учетом рыночной цены, подлежать регулярному переучету. С получаемой продукции необходимо будет уплачивать налоги в российских рублях, чего ранее иностранные участники не делали, отметил эксперт. Кроме того, ответственность государства в лице уполномоченного оператора за результаты и работу компании будет ограничена размером ее уставного капитала. Передача активов прежней компании по СРП «Сахалин-2» также потребует их оценки и постоянного мониторинга с уплатой соответствующих налогов в пользу российского государства — а имущество там немалое, рассказал специалист.

«Принятие решений на уровне ООО будет оперативным, в отличие от предприятия в форме СРП. Тем не менее, эти минусы не перевешивают те преимущества, которые получают участники нового ООО: возможность самостоятельно формировать себестоимость добытого СПГ в рамках проекта даже с уплатой всех налогов и пошлин в российскую казну», — сказал Корнейчук.

Ранее в этот же день заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио собирается отстаивать свои интересы в проекте «Сахалин-2», потому что считает его важным из-за необходимости обеспечения граждан электроэнергией и газом. За день до этого президент компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото подчеркнул, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Японии.

Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств 30 июня. В документе предписана смена оператора «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ. С 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт голубого топлива из РФ.

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