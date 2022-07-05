Москвичей предупредили о задержках и изменении маршрутов трамваев из-за непогоды

Некоторые трамваи могут задерживаться и курсировать по измененным маршрутам из-за ухудшения погодных условий в Москве. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила во вторник, 5 июля.

«Из-за погодных условий возможны локальные задержки движения трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — говорится в сообщении.

В ведомстве попросили пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день пресс-служба столичного управления МЧС России предупредила, что во вторник в Москве ожидаются гроза, град и шквалистый ветер местами до 22 м/с, сообщает телеканал «Звезда».

Автомобилистам рекомендовали в условиях непогоды быть осторожнее на дороге и избегать внезапных маневров, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, порывистого ветра и града, пишет РИАМО.