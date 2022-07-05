Появились кадры района Донецка после обстрела ВСУ

Военкор телеканала «Известия» Александр Сафиулин продемонстрировал район Донецка, где утром во-вторник 5 июля в результате обстрела ВСУ погибла женщина.

Как стало известно корреспонденту «Известий», первые удары артиллерии ВСУ случились на улице Артёма, где в результате прилета снаряда погибла женщина.

«Где-то часов с восьми[начался обстрел]», — рассказал «Известиям» житель Донецка. Мужчина добавил, что новые снаряды прилетали каждую минуту, и били, преимущественно, по «жилому сектору».

Сафиулин также добавил, что обстрел соседних кварталов продолжается.

Ранее, 5 июля, Telegram-канал территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил о гибели двух человек в результате обстрела со стороны украинских военных.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку в ДНР, они выпустили 13 снарядов калибром 122 мм. Погиб один человек.

Также во вторник стало известно о ранении двух мирных жительниц в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Красный Партизан, расположенный между Донецком и Горловкой.

3 июля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели пятерых мирных жителей в результате обстрелов республики. Как уточнялось, еще 13 человек пострадали. В их числе — две девочки: 2011 и 2007 годов рождения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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