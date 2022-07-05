Песков отреагировал на призывы обновить технику для экономии газа в ЕС

Большое потребление газа в Европе выгодно не России, а США. Такое заявление во вторник, 5 июля, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова обозревателя Bloomberg Хавьер Блас.

Ранее в этот день обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас призвал европейцев отказаться от старой бытовой техники из-за президента России. Он указал в материале, что «ваш старый холодильник — друг Владимира Путина». Он отметил, что отказ от старой техники поможет сократить зависимость от Москвы, так как газ импортируется из России.

Песков указал, что техника — друг американцев, а не президента России, потому что сейчас в страны Европы поставляется больше американского сжиженного газа.

«Старая техника, во-первых, является другом американцев, а во-вторых, другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать надежный, предсказуемый, дешевый и прогнозируемый по цене российский трубный газ», — отметил Песков.

В этот же день британская газета The Financial Times сообщила, что цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России.

Как отмечается в материале, в понедельник в ведущих странах еврозоны цены за МВт·ч базовой нагрузки на следующий год установили новые рекорды. Так, в Германии они достигли значения в €325, а во Франции — €366.

Еще в апреле Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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