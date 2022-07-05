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Путин назвал глупостью для РФ импорт корма для животных из-за рубежа

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин назвал 5 июля «глупостью для России» импорт кормов для домашних животных из-за рубежа. В ходе встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым президент РФ поддержал идею развивать в регионе отечественное производство этой продукции.

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В ходе рабочей встречи Здунов сообщил Путину, что в Мордовии сейчас развивается производство кормов для домашних животных. Он указал, что до этого рынок был практически полностью импортным, а уже сейчас в магазины поступила первая партия кормов.

«Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России», — сообщил в ответ Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава Мордовии, в свою очередь, указал, что объем данного рынка достаточно большой и регион нацелен его завоевать. Путин одобрил планы Здунова.

«Да, конечно. Так и надо сделать», — поддержал президент.

18 июня стало известно, что крупные российские производители одноразовых подгузников и прокладок, включая «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго», изготовили первые партии товаров из российской целлюлозы. До этого Россия ежегодно импортировала около 150 тыс. т целлюлозы из ряда западных стран. На сегодняшний день российские компании лишились сырья из-за антироссийских санкций.

Несмотря на этого, российские производители не растерялись и изготовили продукцию из отечественного сырья.

17 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия «с лихвой» обеспечивает все свои потребности в продовольствии, а все сопутствующие риски, как он указал, захеджированы.

Кроме того, 20 мая «Известия» узнали, что Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО) приступили к разработке необходимой программы для производства кормов для животных из просроченных продуктов из магазинов и общепита.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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