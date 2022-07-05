Власти Новосибирска отключат несколько фонтанов на Ивана Купалу

В Новосибирске 7 июля, в день Ивана Купалы, несколько фонтанов будут отключены. Об этом рассказал VN.ru глава МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

При этом он не стал уточнять, какие именно фонтаны в этот день работать не будут, но указал, что осушат «вандалоопасные» объекты в парках и скверах.

Агентство отмечает, что самым популярным фонтаном для массовых омовений в день Ивана Купалы и в день ВДВ в Новосибирске является фонтан в Первомайском сквере, самый старый в городе. Часто под горячую руку празднующих попадают мамы с колясками, офисные служащие с документами, общественный транспорт.

В МКУ «Городской фонтан» при этом отметили, что все городские фонтаны в этот день осушить не получится, потому что из больших чаш сложно слить огромный объем воды. Подобные сооружения просто отключат.

Самый технологичный в городе водный аттракцион в городе, светомузыкальный фонтан в Центральном парке, в день Ивана Купалы работать не будет, потому что праздник в этом году выпадает на четверг, который считается для этого аттракциона техническим днем.