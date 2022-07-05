В Госдуме рассмотрят вопрос денонсации договора с Норвегией о морских пространствах

В ближайшее время комитет Государственной думы по международным делам рассмотрит вопрос о разрыве или приостановке действия договора между Российской Федерацией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Такое заявление сделал спикер ГД Вячеслав Володин во вторник, 5 июля.

«Сегодня мы видим, как Королевство Норвегия препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы», — отметил Володин.

Ранее, 28 июня, стало известно о том, что норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг. Запрос был подан в середине июня.

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев подчеркнул, что таким решением Осло нарушил договор от 1920 года. Он назвал этот шаг норвежских властей аморальным и нарушающим права человека. Сенатор также обратил внимание на то, что статус архипелага Шпицберген был определен Парижским договором, в свое время его поддержали 46 государств, в том числе Советский Союз и Норвегия.

Суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген был признан, но на том условии, что норвежская сторона не создаст трудностей в доставке грузов.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал сказал «Известиям», что действия Норвегии являются беспределом. Политик считает, что отказ в доставке грузов приведет к ослаблению отношений Российской Федерации и норвежской стороны.

Российское Министерство иностранных дел заявило, что Норвегии стоит ждать ответных мер.