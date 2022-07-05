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Пожар центра «КамАЗ» в Донецке сняли с коптера

«Известия» сняли с коптера возникший после обстрела ВСУ пожар центра «КамАЗ» в Донецке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» попали кадры последствий обстрела украинскими боевиками автомобильного центра «КамАЗ» в Донецке, где в результате вспыхнул пожар. Обстановку вокруг горящей территории сняли с коптера 5 июля.

На кадрах видно, как клубы черного дыма поднялись над автомобильным центром. Огнем охвачено несколько помещений, горят машины. Дым видно практически со всех окраин города.

Ранее во вторник корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин сообщил, что украинские боевики наносят по Донецку удары каждые пять минут. Он также отметил, что, судя по клубам черного дыма, поднимающегося над центром, и звукам взрывов, на территории хранились горючие материалы.

В Херсонской области приступило к работе новое правительство. Онлайн спецоперации 5 июля

4 июля в Донецке в результате обстрела украинских боевиков начался пожар на заводе «ДонПластАвтомат». Пожарные несколько часов не могли потушить огонь из-за возобновляющихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.Из-за изготавливающихся на предприятии изделий — пленки, полиэтилена — пожар вспыхнул достаточно сильный. Всех сотрудников успели эвакуировать, пострадавших нет.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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