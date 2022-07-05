Пресс-секретарь Путина Песков опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Сообщения японских СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ, не соответствует действительности. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 5 июля.

Он напомнил, что в Китае продолжают действовать определенные ограничения из-за распространения COVID-19.

«Есть действующее приглашение у Путина посетить Китай и у Си Цзиньпина — посетить Россию. По мере того, как ослабления этих ограничений позволят, все визиты будут осуществлены», — уточнил Песков.

Накануне японская газета Yomiuri написала, что Путин в ходе разговора с китайским коллегой 15 июня пригласил его приехать в РФ, на что Си Цзиньпин сказал, что в ближайшее время это будет сложно сделать из-за мер, введенных против распространения коронавируса.

По информации издания, председатель КНР не посещал зарубежные страны с конца января 2020 года.

Власти Китая 12 июня сообщили об обнаружении серьезной вспышки COVID-19 с очагом заболевания в столице впервые за долгое время.

В конце апреля в Пекине было принято решение закрыть все школы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с ростом заболеваемости COVID-19.