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Военкор «Известий» показал пожар в донецком автоцентре «КамАЗ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецке 5 июля в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в автоцентре «КамАЗ» начался пожар. Кадры с места событий показал военный корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

На записи видны большие черные столбы дыма, поднимающиеся из здания.

Журналист отметил, что эту территорию Донецка в последнее время обстреливают активнее всего, указав на еще один очаг возгорания вблизи автоцентра.

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Ранее, 4 июля, украинские войска выпустили несколько снарядов, которые попали на территорию рынка возле железнодорожного вокзала в Донецке. В результате инцидента вспыхнули несколько торговых палаток. Во время происшествия местные жители отправились в укрытие.

В тот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города были повреждены три детских сада и лицей. Кроме того, обстрелу подвергся и Куйбышевский район. Также из-за атаки вооруженными формированиями Украины на заводе «ДонПластАвтомат» произошел пожар.

Накануне украинские силовики обстреляли Куйбышевский район города. Боеприпасы попали в многоквартирные дома.

Глава ДНР Денис Пушилин 27 июня сообщил об усилении защитниками Донбасса контрбатарейной работы и изменении ситуации с обстрелами ВСУ всех районов Донецка, Горловки и Макеевки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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