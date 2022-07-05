Опубликовано видео последствий обстрела центра «КамАЗ» в Донецке

Военкор телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал последствия обстрела автомобильного центра «КамАЗ» в Донецке. Ролик опубликован 5 июля.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят по Донецку удары каждые пять минут, отметил журналист. Судя по клубам черного дыма, поднимающегося над центром «КамАЗ», и звукам взрывов, на территории хранились горючие материалы.

«В районе, как рассказали местные, после того как на позиции ВСУ улетели самолеты, наступило затишье», — сказал он.

После обстрела жилой квартал сильно поврежден, в квартирах выбиты окна и разрушены стены.

В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка погибли два человека. Также была обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 66 шахтеров

Ранее во вторник стало известно о ранении двух мирных жительниц в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Красный Партизан, расположенный между Донецком и Горловкой.

3 июля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели пятерых мирных жителей в результате обстрелов республики. Как уточнялось, еще 13 человек пострадали. В их числе — две девочки: 2011 и 2007 годов рождения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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