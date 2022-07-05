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Восемь жилых домов в Курской области повреждены в результате обстрела

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Фото: t.me/gubernator_46
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В Курской области в результате обстрела повреждены восемь жилых домов и объекты инфраструктуры. Об этом 5 июля заявил глава региона Роман Старовойт.

Губернатор побывал в Глушковском районе, который утром 5 июля подвергся обстрелам. Больше всего повреждений получили здания в поселке Попово-Лежачи.

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«Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 минометных снарядов. Пострадали 8 жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей», — написал Старовойт в Telegram.

По его словам, ремонтные бригады уже приступили к восстановлению водо- и электроснабжения. Работы планируется завершить до 15:00. 6 июля начнется ремонт пострадавших строений.

Глава региона также осмотрел поселок Теткино. Он сообщил, что в населенном пункте повреждение получил один дом, у которого выбиты стекла и частично разрушена кладка стен.

«Проверил ход восстановления жилых зданий, пострадавших от обстрелов ранее. Услышал много жалоб от местных жителей как на качество, так и сроки работ. Крайне недоволен. Потребовал от своих коллег установить более тесное общение с жителями населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам Вооруженных сил Украины», — отметил Старовойт.

Губернатор пообещал предоставить временное жилье всем жителям приграничных районов, которые захотят переехать. Он также отметил, что в результате обстрелов пострадавших не выявлено.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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