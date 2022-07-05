Агроклассы появятся в школах Приморья в новом учебном году

На базах школ Приморского края сформировали 18 агроклассов, которые начнут работать с нового учебного года. Школьников обучат основам сельского хозяйства.

В рамках программы ребятам будут объяснять, как выращивать овощи и зерновые культуры, а также управлять базовой сельскохозяйственной техникой. Пол словам министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой, со школьниками будут работать преподаватели Приморской государственной сельскохозяйственной академии и Уссурийского агропромышленного комплекса. Также в создании классов задействовано предпринимательское сообщество.

«Это должна быть такая история, чтобы ребят можно было заинтересовать, чтобы они захотели освоить эту профессию, отучиться и вернуться в свои села, поселки уже, возможно, в качестве агропредпринимателей. В Приморье — обширные сельскохозяйственные территории. Ребята должны понимать, что это то направление, в котором можно развиваться и зарабатывать», — отметила Шамонова.

По данным ИА UssurMedia, школы, где расположатся агроклассы, уже выбраны. Одна из них находится в селе Центральное Шкотовского района. У учреждения есть опытное поле, где школьники смогут выращивать овощи.

В конце лета учителям агроклассов предстоит пройти отдельное обучение. Сельскохозяйственная академия уже разработала задания и кейсы для школьников.