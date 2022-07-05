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Курс доллара впервые с 8 июня превысил 61 рубль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 61 рубль впервые с 8 июня, а курс евро достиг отметки 63 рублей впервые с 10 июня. Об этом свидетельствуют данные площадки по состоянию на 5 июля.

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По состоянию на 14:22 мск курс доллара расчетами «на завтра» достиг отметки 61,05 рубля, а евро — 62,62.

Рост курса доллара фиксировался в ходе торгов и ранее во вторник. Несколькими часами ранее американская валюта превысила отметку 58 рублей.

Ослабление рубля к доллару и евро наблюдалось и накануне. Утром 4 июля на начало торгов на Мосбирже курс доллара составил 56,5 рубля, евро достиг отметки в 58,9.

1 июля эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк спрогнозировал ослабление рубля по отношению к доллару до значений 55–60 RUB/USD.

29 июня глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил проведение валютных интервенций за счет бюджетных средств для стабилизации рубля.

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