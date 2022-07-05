Зампред Совбеза Медведев заявил, что Япония может лишиться поставок нефти и газа из России

У Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Так 5 июля прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о планах ввести потолок цен на нефть из России.

По словам Медведева, у Токио не будет и участия в проекте по сжиженному природному газу «Сахалин-2».

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше, причем выше прогнозной астрономической цены в $300–400», — поделился мнением Медведев.

Он предложил сравнить положение на рынке с динамикой цен на газ.

В конце своего сообщения политик поблагодарил премьера правительства Японии, написав на японском «Аригато!».

3 июля Кисида рассказал о возможном установлении потолка допустимой закупочной цены на российскую нефть на уровне в половину от ее нынешней стоимости. Мир столкнулся с ситуацией, «когда рушатся основы порядка», отметил он.

В Кремле тогда указали на высокую долю вероятности того, что с утверждением Японии не согласятся другие государства.

1 июля США вместе с представителями стран G7 объявили о желании договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей остается вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин Энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.