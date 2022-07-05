Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу заявил о продолжении спецоперации до полного выполнения задач
Экономика
Госдума одобрила отмену НДФЛ при продаже физлицами золота в слитках
Мир
В Донецке 66 горняков заблокированы в шахте им. Засядько из-за обстрелов ВСУ
Спорт
ПСЖ прекратил сотрудничество с главным тренером Почеттино
Происшествия
Из шахты в Кузбассе вывели 46 горняков после обрушения породы
Армия
Шойгу сообщил о завершении испытаний ракет «воздух-воздух» для Су-57
Наука
Ученые нашли неизвестные кристаллы в частицах Челябинского метеорита
Экономика
В IKEA пообещали возобновить распродажу 5 июля
Мир
«Беларуськалий» приступил к экспорту продукции через порты России
Наука
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак»
Авто
Продажи АвтоВАЗа в июне сократились на 80%

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Япония может лишиться поставок нефти и газа из России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Так 5 июля прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о планах ввести потолок цен на нефть из России.

Сила — в слабости: почему Япония обрушила свою валюту
Сверхдешевая иена может привести к новому азиатскому экономическому кризису

По словам Медведева, у Токио не будет и участия в проекте по сжиженному природному газу «Сахалин-2».

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше, причем выше прогнозной астрономической цены в $300–400», — поделился мнением Медведев.

Он предложил сравнить положение на рынке с динамикой цен на газ.

В конце своего сообщения политик поблагодарил премьера правительства Японии, написав на японском «Аригато!».

3 июля Кисида рассказал о возможном установлении потолка допустимой закупочной цены на российскую нефть на уровне в половину от ее нынешней стоимости. Мир столкнулся с ситуацией, «когда рушатся основы порядка», отметил он.

В Кремле тогда указали на высокую долю вероятности того, что с утверждением Японии не согласятся другие государства.

1 июля США вместе с представителями стран G7 объявили о желании договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей остается вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин Энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022