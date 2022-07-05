Почти 1,6 тыс. жителей Хабаровска заболели ОРВИ за неделю

За минувшую неделю в Хабаровске выявлено 1,58 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость ниже эпидемического порога на 17,6%.

С 27 июня по 3 июля в городе зарегистрировали десять случаев заражения энтеровирусом, у двух человек диагностирован серозно-вирусный менингит. Для сравнения, неделей ранее было выявлено 12 случаев инфекции. Всего с начала сезона к медикам с энтеровирусом обратились 44 человека, пишет ИА AmurMedia.

За неделю зарегистрировано 50 случаев внебольничной пневмонии. В основном болеют граждане старше 65 лет и малыши до двух лет.

Специалисты отмечают, что в летний период следует аккуратно пользоваться кондиционером, в частности, избегать резких перепадов температуры между улицей и помещением. Кроме того, необходимо соблюдать правила личной гигиены и мыть фрукты и овощи. Причиной заражения энтеровирусом может стать купание в открытых водоемах.