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В Госдуме поручили рассмотреть денонсацию договора о сотрудничестве с Норвегией

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 5 июля заявил, что в скором времени будет рассмотрен вопрос о денонсации или приостановлении договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

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Этим вопросом займется комитет палаты по международным делам.

«Сегодня мы видим, как Королевство Норвегия препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы», — сказал Володин.

28 июня появилась информация об отклонении норвежскими властями заявки России в середине июня на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека.

Сенатор напомнил, что статус архипелага Шпицберген определен Парижским договором от 1920 года, под которым подписались представители 46 стран, в том числе СССР и Норвегия.

Россия стала правопреемником СССР, а стороны признали суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, но при условии отсутствия препятствий в доставке грузов работающим на архипелаге гражданам.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал в беседе с «Известиями» действия Осло беспределом. По мнению парламентария, отказ в доставке грузов повлечет ухудшение отношений России и Норвегии.

МИД России предупредил Норвегию об ответных мерах.

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