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Аналитики спрогнозировали падение нефти до $45

Аналитики Citigroup спрогнозировали падение стоимости нефти до $45
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Аналитики Citigroup ожидают, что к концу 2022 года стоимость нефти упадет до $65 за баррель, а к концу 2023-го — до $45. Об этом 5 июля сообщает агентство Bloomberg.

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Такой прогноз основан на отсутствии какого-либо вмешательства со стороны стран-участниц ОПЕК+ и снижении инвестиций в нефтедобывающей отрасли, следует из отчета аналитиков.

«Для нефти исторические данные свидетельствуют о том, что спрос на нефть становится отрицательным только во время самых тяжелых мировых рецессий. Но цены на нефть падают во все рецессии примерно до предельных издержек», — считают в Citigroup.

На данный момент стоимость нефти марки Brent составляет около $113 за баррель.

При этом 1 июля JP Morgan Chase сообщил, что ожидает роста цен на нефть до $380 за баррель, если Россия значительно сократит ее добычу в ответ на санкции Запада. Аналитики считают, что на подобный шаг Россия может пойти в случае ограничения цен на российскую нефть со стороны США и ЕС.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

Так он прокомментировал информацию о том, что лидеры стран «Большой семерки» проводят консультации по вопросу установления предельных цен на российскую нефть, заявил представителям СМИ источник в правительстве Германии 25 июня.

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

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