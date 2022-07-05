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В регионах России начался ипотечный бум

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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На первом месте рейтинга крупных городов России, где начался ипотечный бум, оказался Новосибирск, где количество заявок на оформление займа на покупку жилья выросло за первые две недели действия новых условий господдержки сразу на 74%. С соответствующим исследованием федеральной компании «Этажи» ознакомились «Известия» во вторник, 5 июля.

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На втором месте оказалась Уфа, где количество заявок выросло на 70%, на третьем — Казань с ростом на 58%, на четвертом — Краснодар — 43%, на пятом — Самара — 41%. Далее следуют: Красноярск и Тюмень — по 40% каждый, Омск — 33%, Пермь — 26%, Москва и Санкт-Петербург — по 21% каждый.

За две недели действия новых условий количество заявок на оформление ипотеки выросло на 32% и продолжает расти, рассказали эксперты.

«В первой половине июня многие покупатели заняли выжидательные позиции и отложили покупку до вступления в силу новых условий кредитования. Сразу после снижения ставки по льготной программе последовал резкий рост числа заявок на ипотеку с продолжающейся плавной положительной динамикой, причем как в сегменте новостроек, так и в сегментах вторичного и загородного жилья», — заявила заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

По ее словам, спрос в городах растет неравномерно, в одних наблюдается резкий скачок в первую неделю после вступления в силу новых правил льготного кредитования, в других он увеличивается по нарастающей.

«Рынок новостроек сейчас очень активно восстанавливается, в том числе за счет роста продаж в сегменте вторичного жилья», — подытожила эксперт.

Правительство подписало постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% 22 июня. Срок действия программы (до конца 2022 года) и ее параметры останутся прежними. Максимальная сумма кредита для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной есть возможность увеличить лимит до 30 млн и 15 млн рублей соответственно.

17 июня президент России Владимир Путин предложил снижение ставки по льготной ипотеке до 7%. Он напомнил, что Центробанк опустил ключевую ставку, в связи с чем возможно предпринять такой шаг.

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