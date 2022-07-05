Tesla приостановит работу недавно открывшегося завода в Грюнхайде

Автомобильный концерт Tesla вынужден закрыть свой новый завод в Грюнхайде на две недели, сообщает издание Die Stimme Berlins 5 июля. Причиной названа недостаточная производительность предприятия.

По информации издания, концерн планирует выпускать на фабрике в Грюнхайде не менее 500 тыс. электрокаров Model Y каждый год. Однако сейчас данный завод способен производить лишь 1 тыс. еженедельно, что является примерно десятой частью от намеченного производственного плана. Кроме того, многие машины нуждаются в доработке из-за производственных дефектов.

Как пишет Die Stimme Berlins, Tesla планирует остановить производство на фабрике на две недели, чтобы отладить и оптимизировать производство. На данный момент неизвестно, сколько из 4,5 тыс. сотрудников отправят на простой, а сколько останется для отладки производства.

В ходе изменений должно сократиться время прибывания запчастей на каждой производственной станции с 3 минут до 30 секунд. Помимо этого на заводе планируют ввести дополнительную производственную смену, в добавку к двум уже существующим. Кроме этого, производство двигателей для машин планируют запустить в соседнем павильоне. Прежде они производились в Китае, однако шанхайский завод был вынужденно закрыт из-за коронавируса.

Как отмечает издание, ключевой проблемой для завода в Грюнхайде остается набор кадров. Как заявил автору статьи министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах, Tesla нанимает от 400 до 500 человек ежемесячно, однако этого недостаточно. Для успешного производства фабрика должна увеличить количество своих сотрудников в два раза до конца года, что означает примерно 9 тыс. человек.

Новый завод был открыт в пригороде Берлина в марте текущего года и стал первым производственным центром Tesla в Европе. На его открытии присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Минэкономики Роберт Хабек, а также руководитель Tesla Илон Маск.