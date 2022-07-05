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Авто
Продажи АвтоВАЗа в июне сократились на 80%

Продажи АвтоВАЗа в июне сократились на 80%

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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По итогам июня этого года АвтоВАЗ продал 7484 автомобиля, что на 80% меньше, чем в прошлом году. Такие данные привел президент компании Максим Соколов на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

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Вместе с тем он отметил, что по сравнению с маем, компании все же удалось нарастить объемы сбыта. Прирост составил 24,5%. Однако разница с июнем 2021 года значительная: тогда россияне приобрели более 40 тыс. машин Lada, что на 81,3% больше.

На результаты такой работы АвтоВАЗа сказались перебои в работе компании этой весной. Весь май завод простаивал и лишь в начале июня конвейер удалось запустить. На нем стали собирать версию Lada Granta Classic’22.

У бюджетной версии машины, производство которой недавно налажено в Тольятти, нет подушек безопасности и ABS.

С 13 июля к Granta должна присоединиться еще одна упрощенная модель — Lada Niva Legend, а в августе — Niva Travel. Также на июль, если хватит комплектующих, намечено возвращение Lada Largus.

Ранее «Известия» сообщали, что Lada Granta стала самым популярным новым автомобилем в России в июне. Жители России приобрели за месяц 3359 машин этой модели.

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